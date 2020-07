A carregar o vídeo ...

O Leeds United sagrou-se campeão do Championship sob o comando técnico de Marcelo Bielsa e está de regresso à Premier League 16 anos depois . Na hora dos festejos, o treinador argentino não conteve as emoções quando se encontrou com os jogadores do plantel que conta com o avançado português Hélder Costa. [Vídeo: Twitter]