Emoção do início ao fim: mulher de Marquinhos quase teve um ataque com golo aos 90'

A carregar o vídeo ...

O PSG venceu a Atalanta nos quartos de final da Liga dos Campeões, por 2-1 , num jogo em que esteve a perder desde o minuto 26 aos 90 quando Marquinhos empatou a partida. A mulher do brasileiro do PSG partilhou nas redes sociais o nervosismo da família enquanto assistia à partida. Carol Cabrino quase teve um ataque de coração, com o golo do marido. A vitória ficou carimbada aos 90+3, com golo de Choupo-Moting.