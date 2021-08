Emoção e incerteza nos penáltis contra a Argentina: Cédric, Danilo, Caetano e Mika recordam Mundial sub-20 de 2011

A carregar o vídeo ...

Faz hoje 10 anos que Portugal perdeu a final do Mundial sub-20 para o Brasil. Para assinalar a data, Record falou com Cédric Soares (Arsenal), Danilo Pereira (PSG), Caetano (retirado) e Mika (Académica), jogadores que fizeram parte da denominada 'Geração Coragem'. Estas são as principais memórias destes jogadores, sendo que ninguém se esquece do jogo com a Argentina, nos quartos-de-final da prova.