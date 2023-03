Emocionado, Bojan anuncia fim de carreira: «Chegou o momento»

A carregar o vídeo ...

Bojan Krkic anunciou esta quinta-feira o fim da carreira de futebolista profissional, aos 32 anos, numa conferência de imprensa em Camp Nou e que juntou alguns dos seus antigos companheiros de equipa no Barcelona e ainda o presidente do clube, Joan Laporta. "Com nove anos entrei neste clube, que é a minha família e, depois de muitas vivências, quero anunciar que acabo uma etapa. Estou agradecido por tudo o que vivi. Temos de ser honestos, penso que chegou o momento. Decidi colocar um ponto final [na carreira]", referiu o internacional espanhol com lágrimas nos olhos. A última equipa que Bojan - que chegou a ser apontado como uma das maiores promessas do Barcelona - representou foi Vissel Kobe, do Japão.