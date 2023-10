Emocionado e com milhares a aplaudir: Matías Fernández ao lado da família no adeus ao futebol

A carregar o vídeo ...

Matías Fernández, antigo médio do Sporting, disse este sábado adeus ao futebol no Estádio Monumental , no Chile, num jogo de despedida que contou com a presença de alguns dos seus antigos companheiros de equipa e amigos. Nas redes sociais, o Colo-Colo, uma das equipas que o jogador representou, partilhou um momento emotivo em que o craque, ao lado dos filhos e da mulher, foi aplaudido pelos muitos milhares de adeptos presentes nas bancadas. (: Colo-Colo)