Emocionante: árbitro pára jogo para um minuto de aplausos a Maradona

Se estivesse vivo, Diego Maradona teria completado esta sexta-feira 61 anos de vida e, para assinalar esse facto, o futebol argentino inicia uma série de homenagens a El Pibe este fim de semana. O primeiro ato foi há poucos minutos, no duelo entre Racing e Defensa y Justicia, com o árbitro a interromper o jogo aos 10 para ser feito um minuto de aplausos. Com rostos emocionados, os adeptos e jogadores viram ainda uma camisola 10, com as cores da Argentina, passar por cima do estádio. Incrível e arrepiante!