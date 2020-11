Emocionante: jogador de San Marino em lágrimas após feito histórico da seleção

A carregar o vídeo ...

Tantas vezes vista como verdadeiro 'saco de pancada' por parte dos adversários, a seleção de San Marino alcançou este sábado o feito histórico de conseguir ficar duas partidas oficiais consecutivas sem perder e a forma como o defesa Dante Rossi falou do feito diz muito daquilo que representa este marco na história daquela modesta seleção. Os dois jogos em causa referem-se à Liga das Nações, com dois empates a zero diante do Liechtenstein e Gibraltar. Neste último, refira-se, San Marino conseguiu segurar o nulo mesmo jogando desde os 49' com menos um elemento, após a expulsão de Simoncini.