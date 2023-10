Emocionante: jovem só queria uma foto com Lando Norris mas acabou por ter "a melhor prenda de sempre"

A carregar o vídeo ...

Na sexta-feira, durante os treinos livres para o Grande Prémio do México, um pequeno fã de Lando Norris captou a atenção da transmissão internacional, ao exibir um cartaz no qual pedia uma foto com o britânico e dizia que no domingo era o seu aniversário e que apenas tinha esse desejo. Este domingo, no dia de festa, o jovem foi surpreendido pelo pai com uma prenda, que abriu caminho a um momento emocionante. Vale a pena ver!