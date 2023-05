Emotivo momento de homenagem antes do Partizan-Real Madrid

A carregar o vídeo ...

Os minutos que antecederam o duelo entre Partizan e Real Madrid, jogo 3 dos quartos-de-final da Euroliga, foram marcados por um momento bastante emotivo, com uma sentida homenagem dos milhares de adeptos às vítimas do tiroteio numa escola de Belgrado ocorrido esta quinta-feira (onde faleceram 9 pessoas). Um momento emotivo, bastante sentido, em total contraste com as cenas lamentáveis ocorridas na semana passada em Madrid.