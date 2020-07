Empresário de Pedrinho quer Jorge Jesus no Benfica: «Torço por isso, de coração»

A carregar o vídeo ...

Depois da polémica por causa das declarações de Jorge Jesus, o empresário de Pedrinho parece ter passado a página e agora até diz que gostava que o técnico português trocasse o Flamengo e voltasse ao clube da Luz. À ESPN, numa conversa na qual assegurou que o Benfica está em dia no que à transferência do médio diz respeito, Will Dantas disse que torce "de coração" para que JJ rume às águias para treinar o seu jogador.