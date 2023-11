Empurrões, camisolas rasgadas e até... um mata-leão: ambiente aqueceu na NBA e foi o caos

A carregar o vídeo ...

O jogo desta madrugada entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves (101-104) , do Torneio In-Season da NBA, ficou marcado por cenas lamentáveis quando Klay Thompson e Jaden McDaniels se desentenderam ainda no decorrer do 1.º quarto, dando origem a uma enorme confusão que até... um mata-leão meteu ao barulho. (: Twitter)