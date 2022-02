A carregar o vídeo ...

O duelo entre Náutico e Retrô, do Campeonato Pernambucano, ficou marcado por momentos lamentáveis no final do jogo, quando jogadores e adeptos da equipa da casa, que saiu derrotada (1-2), se envolveram em confrontos. Kieza, avançado brasileiro, acabou mesmo por se aproximar de um dos membros da claque, empurrando-o de forma veemente. (Vídeo: Twitter)