Decorria o minuto 55 do jogo entre o Fortaleza e o Palmeiras de Abel Ferreiraquando Endrick deu um ‘chega para lá’ a Titi. Os jogadores do Fortaleza protestaram e ficaram a pedir a expulsão do avançado de 17 anos, mas o árbitro nada assinalou. O jogo esteve interrompido alguns segundos para a equipa médica prestar auxílio a Titi