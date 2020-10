A carregar o vídeo ...

No último domingo assinalou-se o Dia Europeu Contra o Tráfico de Seres Humanos e o Sindicato dos Jogadores (SJ) lembra a data com um vídeo no qual partilha as histórias de quatro atletas argentinos que chegaram a Portugal e acabaram por receber o apoio do SJ depois de experiência na AD Oliveirense não ter corrido como esperavam. [Vídeo: Sindicato dos Jogadores]