Enorme gesto de fair play: Jogador de futsal do Cartagena não marca de baliza aberta por ter um adversário no chão

Solano, jogador de futsal do Jimbee Cartagena, protagonizou um momento de enorme fair play, na partida frente ao Saragoça. O próprio Solano fez falta, mas o árbitro não marcou falta. A jogada prosseguiu e o jogador do Cartagena tinha uma oportunidade clara para fazer golo e optou por enviar a bola para fora, pois o adversário estava a queixar-se no chão.