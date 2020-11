Enorme polémica no Brasil: árbitro dá golo, jogo recomeça e... lance é anulado um segundo depois

A carregar o vídeo ...

O encontro desta quarta-feira entre Ceará e São Paulo, que terminou num empate a um golo, ficou marcado por uma polémica que promete dar muito que falar. Tudo aconteceu na segunda parte, já perto da hora de jogo, quando uma enorme trapalhada com o VAR fez com que o golo de Pablo fosse validado e depois anulado... já com o jogo em andamento. A situação foi de tal forma caótica, que o São Paulo pondera mesmo protestar a partida.