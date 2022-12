Enorme susto na Euroliga: jogador do Monaco saiu de maca e teve de receber oxigénio

A carregar o vídeo ...

O final do jogo entre Real Madrid e Monaco, da Euroliga, ficou marcado por um momento complicado, quando Jordan Loyd, depois de um lance dividido, foi atingido no rosto pelo cotovelo de um adversário e caiu com grande impacto no solo. Prontamente auxiliado, o jogador dos franceses saiu de maca e teve de receber oxigénio, isto enquanto era ovacionado pelos adeptos presentes no WiZink Center. No final, refira-se, o Monaco venceu por 95-94 e dedicou a vitória ao norte-americano.