Enorme susto no Paris-Nice: carro surge no percurso e quase provoca grave acidente

O Paris-Nice é uma das provas mais conceituadas e importantes do calendário internacional, mas nem esse estatuto e experiência organizativa impediu os franceses de passarem por uma situação bastante delicada. Este domingo, na última etapa, um dos grupos de ciclistas ficou a centímetros de chocar de frente com um carro que, de forma inexplicável, estava a circular no percurso sem qualquer impedimento. Isto numa zona de descida, onde naturalmente os ciclistas vinham a uma velocidade superior.