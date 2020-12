Enorme susto nos EUA: promessa do basquetebol perde os sentidos durante jogo universitário

A carregar o vídeo ...

O jovem Keyontae Johnson, uma das estrelas dos Florida Gators, perdeu este sábado os sentidos durante o encontro com os Florida State Seminoles. A situação ocorreu nos instantes iniciais da partida, poucos segundos depois do jovem de 19 anos ter feito um afundanço e celebrado a jogada com os seus colegas de equipa. De acordo com a imprensa local, Johnson encontra-se em estado crítico, mas estável.