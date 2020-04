A carregar o vídeo ...

A ponte de uma autoestrada, que liga as localidades de Albiano Magra e Santo Stefano Magra, entre Génova e Florença, Itália, ruiu na manhã desta quarta-feira. Segundo a imprensa italiana, duas viaturas estavam a passar a ponte no momento do colapso, sendo que apenas uma pessoa teve de ser transportada para o hospital, encontrando-se fora de perigo.