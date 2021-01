A carregar o vídeo ...

O Tottenham de José Mourinho venceu ( 2-0 ) na receção ao Brentford e garantiu um lugar na final da Taça da Liga Inglesa. Depois do encontro, o técnico português estava verdadeiramente feliz com a sua 17.ª final da carreira e protagonizou um momento imperdível com alguns elementos da sua equipa técnica. Vale a pena ver!