As imagens impressionantes da entrada 'assassina' que gerou batalha campal na Argentina

Lucas Torres, médio do SAT (Sindicato Argentino de Televisão), protagonizou uma entrada violentíssima sobre um jogador do Union de El Jagüel na final da Liga de Luján, em Buenos Aires (Argentina), que provocou uma autêntica batalha campal entre elementos das duas equipas. O lance ocorreu já no período de compensação e com o SAT a perder (4-1), sendo que Lucas Torres já havia sido suspenso por 24 dias, em 2016, por agressões a um árbitro.