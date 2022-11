Entrada de Matheus Reis gerou enorme confusão e 'chuva' de amarelos a fechar a 1.ª parte do Famalicão-Sporting

Aos 45'+4 do Famalicão-Sporting, uma entrada de Matheus Reis sobre Puma gerou enorme confusão. O jogador famalicense virou-se contra o ala leonino, Morita tentou apaziguar mas a confusão alastrou, com três amarelos distribuídos (Matheus, St. Juste e José Luis Rodríguez). Artur Soares Dias ainda ficou no relvado com Coates, já após o apito para o fim da 1.ª parte, para avaliar se haveria lugar a vermelho para Matheus, mas ficou-se pelo amarelo.