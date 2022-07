Entre cânticos e aplausos, árbitro romeno emociona-se ao pisar relvado meses após sofrer ataque cardíaco

A carregar o vídeo ...

Ovidiu Hategan, árbitro romeno que a 27 de março sofreu um ataque cardíaco , foi no passado sábado recebido de forma calorosa pelos adeptos durante o duelo da Supertaça entre Cluj e Sepsi (1-2), onde desempenhou a função de vídeoárbitro. Entre cânticos e aplausos, Hategan não segurou as lágrimas e acabou mesmo por se emocionar no final da partida, num momento que certamente não irá esquecer. (: FRF)