Entrou e marcou: Alan Ruiz teve um regresso feliz ao Aldosivi

Alan Ruiz, jogador emprestado pelo Sporting, teve um regresso feliz ao Aldosivi. Depois de ter estado com o futuro indefinido por várias semanas, o argentino cumpre uma segunda cedência ao serviço do clube Mar del Plata e nesta segunda-feira foi chamado a jogo pela primeira vez esta época. O médio, de 26 anos, entrou aos 79' e apontou um penálti aos 90'+4 para fechar com chave de ouro a vitória do seu clube frente ao At. Tucumán, por 3-0, na 4ª jornada da Superliga argentina.