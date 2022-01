A carregar o vídeo ...

André Fialho estreou-se esta madrugada no UFC 270, um evento no qual mostrou todo o seu orgulho em ser português. O lutador natural de Cascais, de 27 anos, entrou no octógono envolvido pela bandeira nacional e levou até Anaheim, na Califórnia, a música 'O Amor a Portugal', de Dulce Pontes.