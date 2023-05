A carregar o vídeo ...

Lautaro Martínez e Agustina Gandolfo casaram-se esta segunda-feira, a menos de duas semanas da final da Liga dos Campeões. O avançado do Inter Milão convidou alguns companheiros de seleção para o evento. Entre os convidados estava Enzo Fernández, antigo jogador do Benfica e agora médio do Chelsea, que surge em alguns dos vídeos que já circulam nas redes sociais.