Época ainda agora começou e Carvalhal já elegeu as melhores jogadas do 'seu' Sp. Braga

A metodologia de jogo do Sporting de Braga foi realçada esta sexta-feira. Através de um vídeo publicado nas redes sociais do clube, os minhotos recordaram dois lances, frente a V. Guimarães e Nacional, em jogos a contar para a Liga NOS, construídos desde o setor defensivo da equipa que acabaram em golo na baliza adversária. Momentos mais tarde foi a vez do "responsável" Carlos Carvalhal reagir ao vídeo: "Best of 2020/21", escreveu. [Vídeo: SC Braga / NEXT]