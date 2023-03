Época da IndyCar arranca com acidente assustador: carro deu volta de 180 graus no ar

A carregar o vídeo ...

A nova temporada de IndyCar arrancou no domingo da pior forma possível. Momentos após a largada no Grande Prémio de São Petersburgo (Rússia), a primeira prova do calendário de 2023, múltiplos carros envolveram-se num acidente, provocando uma bandeira vermelha, com Devlin DeFrancesco (Andretti Steinbrenner Autosport) a sofrer o maior impacto após ser brutalmente atingido por Benjamin Pedersen (A.J. Foyt Enterprises). O carro do canadiano deu uma volta de 180 graus em pleno ar antes de 'aterrar' violentamente no traçado do circuito russo. Apesar do impacto, Devlin DeFrancesco conseguiu felizmente sair pelo próprio pé do carro. [Vídeo: INDYCAR on NBC]