Época de Villas-Boas no novo vídeo de marketing dos equipamentos do FC Porto

O FC Porto publicou esta quinta-feira nas redes sociais mais um vídeo promocional dos equipamentos históricos do clube. Os dragões lembram algumas das conquistas mais importantes e, desta vez, destacam a "época inesquecível" de 2011, ano em que o clube conquistou a Liga Europa sob o comando de André Villas-Boas. Recorde-se que nos primeiro e segundo vídeos publicados pelos dragões nas redes sociais com o mesmo propósito, o antigo técnico portista e putativo candidato à presidência do clube não apareceu, algo que originou a revolta de muitos adeptos.