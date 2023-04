Equipa a lutar para não descer na Polónia arrisca um penálti à Panenka com 0-0... e o guarda-redes agradeceu

A carregar o vídeo ...

Jagiellonia Bialystok poderia ter passado para a frente se o gesto corajoso de Jesús Imaz tivesse surtido efeito, ainda na primeira parte. Com o 0-0 no marcador, o jogador espanhol, colega do português Nené, arriscou um penálti à Panenka. O guarda-redes adversário do Lechia Gdansk, equipa de Flávio Paixão, não se deixou enganar e nem precisou de se mandar para o chão para defender a bola. No fim, o Jagiellonia, que luta para não descer no campeonato polaco, acabou a sorrir face ao golo aos 84 minutos que garantiu o triunfo por 1-0 na 27ª jornada.