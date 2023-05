Insólito: Al Ahli venceu 2ª divisão saudita, recusou festejar subida e nem o treinador gostou da atitude

A carregar o vídeo ...

O Al Ahli está habituado a altos voos no primeiro escalão do futebol saudita mas em 2022/23 disputou a 2ª divisão. O três vezes campeão daquele país, a última das quais em 2016, ascendeu à primeira divisão na primeira vez que disputou o escalão abaixo. Apesar do momento de 'alívio', não houve festa após confirmada a subida com o empate ante o Al Hazm. Os jogadores saíram do palco... no momento que deveria ser de celebração, fazendo-o em silêncio, por considerarem que não deveriam ter jogado a 2ª divisão na presente época. A atitude mereceu a reprovação dos adversários e de adeptos. O presidente do clube, Walid Moaz, mostrou-se feliz pela ascensão. "Participámos neste campeonato em circunstâncias excepcionais, mas graças a Deus, no final, voltamos ao nosso lugar normal", disse, em declarações à TV saudita. Pitso Mosimane, treinador do Al Ahli, não gostou da atitude encabeçada pelo capitão Yasser Al-Mosailem e recriminou o grupo de trabalho.