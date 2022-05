A carregar o vídeo ...

A equipa de andebol do FC Porto conquistou o tricampeonato e na festa - como já tinha acontecido aquando do triunfo dos dragões no futebol - houve charutos. O cubano Pedro Valdés não perdeu a oportunidade de fumar um 'puro' e dançar música do seu país, ainda dentro do autocarro. (Vídeo FC Porto)