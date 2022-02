O Rakow Czestochowa (de Fábio Sturgeon) levou a melhor diante do Radomiak Radom (com Luís Machado e Gonçalo Silva), por 1-0, num jogo que aos 14 segundos já tinha o marcador fechado. E logo com um golaço da autoria do grego Papanikolaou. (vídeo: One Football)