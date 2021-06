A carregar o vídeo ...

A equipa de hóquei em patins do Sporting, que ontem conquistou o título nacional ao derrotar o FC Porto no quarto jogo da final do playoff, fez a festa no autocarro, durante o regresso a Lisboa. Todos, incluindo o treinador, pediram a Telmo Pinto que se mantenha na equipa. (Vídeo Instagram)