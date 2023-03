A carregar o vídeo ...

A CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team, a nova equipa de Miguel Oliveira, partilhou esta terça-feira nas redes sociais um vídeo no qual mostra os bastidores dos testes realizados em Portimão no fim de semana, onde é possível observar-se o aparente ambiente de otimismo que reina no seio da formação do malaio Razlan Razali.