A carregar o vídeo ...

A equipa russa do Rubin Kazan encontrou uma forma criativa de passar o tempo no hotel. Os jogadores fizeram um 'dominó humano' no corredor com os colchões das camas e partilharam o vídeo nas redes sociais, que tem feito muito sucesso. Os funcionários do hotel é que não devem ter gostado... (Vídeo Sky Sports)