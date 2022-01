Equipa do Sporting realizou sonho a jovem vítima de violência doméstica

A carregar o vídeo ...

Luís teve um infância difícil. Foi vítima de violência infantil e sofre de escoliose lombar. Esta quarta-feira teve um dia diferente em Leiria ao conhecer a equipa do Sporting. Pote, Jovane Cabral, Tiago Tomás, Neto e Gonçalo Esteves autografaram um cachecol e no final do jogo ofereceram uma camisola ao jovem adeptos dos verde e brancos, numa iniciativa levada a cabo pela Fundação do Futebol.