Equipa entra em estádio na Tanzânia de marcha-atrás... para tentar quebrar maldição

O mundo do futebol já nos deu histórias caricatas e por vezes achamos mesmo que já vimos tudo... Mas a verdade é que continuamos a ser surpreendidos com momentos e histórias como esta que mostramos acima e que nos chega da Tanzânia. Tudo aconteceu esta terça-feira, quando antes do duelo com o Young Africans (o líder do campeonato) a equipa do Mbeya Kwanza decidiu entrar no estádio com autocarro em... marcha-atrás. O gesto deveu-se a uma superstição, já que os elementos do Mbeya Kwanza acreditavam que assim podiam vencer o jogo. Valeu pela tentativa, porque no final de pouco serviu: o Young Africans venceu por 2-0.