Equipa masculina do Bayern Munique viu jogo da feminina e no fim... fez guarda de honra às novas campeãs

A equipa feminina de futebol do Bayern Munique confirmou a conquista do título nacional com uma goleada de 11-1 ao Turbine Potsdam. Na bancada, a formação bávara contou... com todo o plantel sénior masculino, de Neuer a Coman, de Müller a Sadio Mané. No fim, depois de aplaudidos os 11 golos, os homens levantaram-se da bancada e entraram no relvado para homenagear a equipa feminina com uma guarda de honra. A festa fez-se na praça de Marienplatz.