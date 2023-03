Equipa russa tinha a passagem do autocarro bloqueada: treinadores saíram para... levantar o carro para a berma

A carregar o vídeo ...

Momento sui generis no Shinnik Yaroslavl, equipa da 2ª divisão russa que este domingo bateu o Ufa, em jogo da 19ª jornada do campeonato, por 2-1. A tentar sair do estádio, o autocarro da equipa forasteira tinha o percurso bloqueado... mas os problemas têm solução, assim pensou a equipa técnica do Shinnik Yaroslavl. Colocaram mãos à obra e levantaram a viatura que obstruía o caminho para a berma, para o autocarro poder passar.