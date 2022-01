A carregar o vídeo ...

Terminado o dérbi entre Benfica e Sporting, com um triunfo leonino por 2-1, o fillho de Rúben Amorim entrou no relvado do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com uma camisola dos leões e, já nos braços do pai, os dois juntos ouviram 'O Mundo Sabe Que'.