Equipas da AB Porto festejaram assim após fazerem história na Festa do Basquetebol

A carregar o vídeo ...

Logo após o apito final do duelo entre Porto e Lisboa em Sub-16 masculinos, as equipas da delegação portuense fizeram a festa na quadra do pavilhão municipal de Albufeira, depois de terem alcançado um feito inédito para a referida Associação com a vitória nas quatro finais da edição deste ano. Numa final com um ambiente ao rubro nas bancadas, o árbitro da partida mostrou cartão branco aos adeptos das duas associações, gesto que valeu uma enorme salva de palmas.