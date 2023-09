«Era das pessoas em quem mais confiava»: Djokovic explica homenagem a Kobe Bryant após vencer US Open

A carregar o vídeo ...

Novak Mamba mentality pic.twitter.com/6sO80fNASV — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023

Após conquistar o 24.º Grand Slam da carreira, Novak Djokovic homenageou Kobe Bryant - que envergou a camisola 24 na segunda metade da carreira - com uma camisola com a cara do malogrado basquetebolista e com a palavra 'Mamba' escrita. O tenista sérvio explicou o motivo deste gesto:"Pensei em fazer esta camisola há uma semana. Não contei a ninguém até há alguns dias, quando pedi ajuda para fazê-la. O Kobe era um amigo próximo, falávamos muito sobre a mentalidade dos vencedores e também quando eu não me encontrava bem, devido a uma lesão, e tentava voltar a jogar ao mais alto nível. Era uma das pessoas em quem mais confiava, estava sempre disponível para qualquer tipo de apoio ou conselho. A morte dele e da sua filha, há uns anos, provocaram uma dor profunda em mim. Lembrei-me que usava o 24 quando se tornou uma lenda dos Lakers e do basquetebol, portanto esta camisola era uma boa maneira de reconhecer tudo aquilo que ele alcançou."