Erik Lamela estás prestes a voltar aos relvados e Mourinho deixa-lhe uma mensagem: «Olá Puskás!»

José Mourinho deixou uma mensagem de alento a Erik Lamela, jogador argentino do Sevilha, com quem trabalhou no Tottenham, que está prestes a regressar aos relvados depois de uma complicada lesão num ombro, sofrida em novembro. "Olá Puskás", diz o treinador português da Roma no vídeo, numa alusão ao prémio que Lamela ganhou em 2021. (Vídeo Sevilha/Twitter)