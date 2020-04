A carregar o vídeo ...

O treinador do Ajax, Erik ten Hag, revelou esta terça-feira que a equipa mal pode esperar para voltar a competir. Em entrevista ao canal do clube holandês, Erik ten Hag afirmou ainda que todos os jogadores seguem com os seus treinos individuais em casa, mas que a vontade de voltar a jogar cresce a cada dia que passa. [Vídeo: Omnisport]