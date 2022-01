Eriksen continua a mostrar classe e até Vertonghen reagiu

A carregar o vídeo ...

Christian Eriksen não joga desde junho do ano passado, quando um problema cardíaco o obrigou a deixar por alguns meses o futebol, mas ao que parece a qualidade continua intacta naquele pé direito. Atualmente a treinar-se no FC Chiasso, da 3.ª Divisão da Suíça, o dinamarquês partilhou este vídeo nas redes sociais, onde mostra a sua pontaria habitual. Nos comentários são várias as reações positivas, como a de Jan Vertonghen, um ex-colega de equipa do nórdico no Tottenham.