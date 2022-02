A carregar o vídeo ...

Christian Eriksen entrou aos 52 minutos do Brentford-Newcastle e estreou-se pela equipa da casa num jogo oficial. Tratou-se do regresso do internacional dinamarquês aos relvados, 259 dias depois de ter colapsado em campo no Euro'2020 e recebeu, por isso, uma ovasão de pé dos adeptos presentes no estádio. [Vídeo: Twitter Fabrizio Romano]