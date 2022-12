«Erling precisa de jogar»: Haaland mostra 'vida solitária' no centro de treinos do Man. City durante o Mundial

A carregar o vídeo ...

A Noruega foi uma das seleções que não conseguiu garantir a presença no Mundial e, por isso, Haaland tem passado os dias no centro de treinos do Manchester City sem a presença dos habituais colegas, que estiveram aos serviços das respetivas seleções. Numa curta - mas hilariante - publicidade para a 'Sky Sports', o avançado mostrou a maneira 'solitária' como tem vivido nas últimas semanas, sempre... com os companheiros em mente. (Vídeo: Sky Sports)