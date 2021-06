Bateu recorde histórico de Usain Bolt e voltou a fazer das suas: Erriyon Knighton está 'on fire'

A carregar o vídeo ...

No domingo foi notícia à escala mundial o feito de Erriyon Knighton , que aos 17 anos acabara de bater um recorde histórico dos 200 metros, ao bater a melhor marca de sempre de Usain Bolt. Tinha baixado dos 19,93 para os 19,88 e, com aqueles cinco centésimos, já deixava a sua marca. Mas Knighton não quis ficar por ali. Esta madrugada, na final dos trials olímpicos americanos, não só carimbou o seu acesso para Tóquio'2020, como voltou a melhorar a sua marca, colocando-a agora em 19,84! Apenas chegou para ser terceiro, atrás de Noah Lyles (19,74) e Kenny Bednarek (19,78), mas quem faz estes tempos com 17 anos... só pode ter um futuro muito risonho.